Пішов з дому через конфлікт з батьками: на Харківщині поліція розшукала дитину

Хлопця повернули додому, його життю чи здоров’ю нічого не загрожує.

14 квітня до відділення поліції №1 Лозівського РВП надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини, повідомляє поліція Харківської області.

Зі слів матері, її 9-річний син пішов гуляти та мав повернутись до 20:00. Проте в зазначений час додому він не з’явився.

Телефону хлопець не мав, самотужки розшукати його не вдалося. Особовий склад відділення поліції був спрямований на пошуки дитини.

Правоохоронці обійшли знайомих родини та друзів хлопця. Завдяки спільним діям громадян та співробітників поліції зниклого знайшли та передали матері.

Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було. Працівники ювенальної превенції встановили обставини події. Піти з дому хлопця змусив конфлікт в сім’ї.

Щодо матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та проведена бесіда щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости