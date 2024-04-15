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Поліція з’ясовує обставини підриву трактора на Харківщині

Поліція з’ясовує обставини підриву трактора на Харківщині

Під час польових робіт 55-річний чоловік наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого він здетонував.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Водій від госпіталізації відмовився, транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

Повідомлення про подію в полі поблизу села Явірське надійшло до чергової частини відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 15 квітня.

Агентство Телевидения Новости

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