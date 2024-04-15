Двоє загиблих, четверо поранених: наслідки удару авіабомбою по Харківщині

Окупанти вдарили КАБом по Липецькій громаді, постраждали місцеві мешканці.

Наразі відомо про двох загиблих громадян, чотири людини отримали травми, повідомляє поліція Харківської області.

15 квітня росіяни обстріляли село Лук’янці Харківського району та влучили по місцевій школі. Двоє громадян загинули на місці, це чоловіки 63 та 65 років. Чотири людини отримали поранення. Це дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років.

На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного управління, криміналісти, ДСНС, медики. Проводиться ліквідація наслідків влучання, громадянам надається допомога, збираються докази воєнного злочину росіян.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости