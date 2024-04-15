Україна отримає від Норвегії оновлені F-16

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 з новішим озброєнням.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою сьогодні в Києві, пише УНІАН.

«Я переконаний, що Україна має посилювати свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин, чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі», – сказав очільник МЗС Норвегії.

Він також нагадав, що наразі його країна разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів.

«І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України», – заявив він.

Водночас міністр не відповів, скільки саме винищувачів планують передати Україні, проте підкреслив, що йдеться про «значну кількість».

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