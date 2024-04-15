4,4 млрд євро виділять Нідерланди на військові та гуманітарні потреби України
Нідерландський уряд анонсував рішення про надання додаткової допомоги Україні на суму 4,4 мільярда євро на військові та гуманітарні потреби протягом 2024-2026 років.
Це повідомлення було оприлюднено у пресслужбі кабінету міністрів Нідерландів, пише Судово-юридична газета.
Окрім цього, планується також інвестування в зміцнення власної оборони країни.
«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро», – ідеться в повідомленні.
Згідно з оголошеним рішенням, міністерство оборони отримає додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року. Ці кошти плануються використати на посилення протиповітряної оборони та закупівлю більшої кількості боєприпасів.