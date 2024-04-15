Харківщина отримала перші «міні-ТЕЦ» для вироблення електро- та теплової енергії

80 когенераційних установок, які одночасно генерують електро- та теплову енергію, розподілено між підприємствами в 21 областях України: Харківщина отримала шість таких «міні-ТЕЦ».

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Когенераційні установки (КГУ) отримали теплопостачальні підприємства в Чернігівській, Чернівецькій, Донецькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Харківській, Волинській, Херсонській, Львівській, Київській, Дніпропетровській, Тернопільської, Одеської, Сумській областях.

Олександр Кубраков, віцепремʼєр-міністр з відновлення України

Теплопостачальне підприємство в Харківській області отримало 6 КГУ у березні. Після обстрілів енергетичної інфраструктури області 22 березня всі установки продовжили генерувати теплову та електроенергію для живлення об’єктів критичної інфраструктури та потреб споживачів багатоквартирних будинків. Таким чином, розподілена генерація – це потужний інструмент для підвищення стійкості систем централізованого теплопостачання, для підтримки об’єднаної енергосистеми України. Вдячні партнерам за послідовну роботу для стабільної роботи обʼєктів критичної інфраструктури.

Загалом закуплено 91 когенераційну установки для 32 міст України та двох університетів.

Запуск в роботу всіх установок, потужністю від 50 кВт до 1500 кВт, забезпечить стабільне теплопостачання для понад 1 млн. мешканців багатоквартирних будинків та близько 1000 соціальних об’єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.

Когенераційні установки генерують електроенергію в першу чергу для власного споживання. Це дозволяє містам мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії. Крім того, вироблена установками електрична енергія може відпускатись в мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години.

Агентство Телевидения Новости