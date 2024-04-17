Дві пожежі після ворожих обстрілів ліквідували рятувальники Харківщини

За добу з 16 по 17 квітня російські обстріли спричинили дві пожежі в Богодухівському і Харківському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Всередині дня ворожа авіація скинула авіабомби на селище Золочів. Одна з них вибухнула біля адміністративної будівлі, спричинивши пожежу на площі 5 кв. м. Двоє цивільних людей зазнали травм.

Вже 17 квітня близько 00:30 окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. На одному з приватних подвір’їв зайнявся автомобільний причіп та господарчі речі. Постраждалих немає.

Двічі рятувальники проводили перевірку територій населених пунктів, обстріляних ворогом.

У селищі Золочів виявлені пошкодження двох приватних домоволодінь та лінії електромереж. А в селищі Борова – п’яти адміністративних будівель та трьох приватних будинків. Постраждалих в обох випадках не зафіксовано.

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;2 – на перевірку територій після обстрілів;7 – на допомогу населенню;2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмета.

Агентство Телевидения Новости