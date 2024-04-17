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На Харківщині попрощалися з бійцем 92-ї бригади

На Харківщині попрощалися з бійцем 92-ї бригади

16 квітня у Пісочинській громаді на Харківщині попрощалися із загиблим військовослужбовцем Максимом Радієвським.

Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

Максим Радієвський служив у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув під час виконання бойових завдань біля селища Мале Веселе Харківської області.

«Максима знав особисто і можу сказати, що він був надзвичайно доброю, порядною і чесною людиною. Його велична відвага та самовідданість завжди будуть жити в наших серцях», – написав селищний голова.

Агентство Телевидения Новости

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