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Жінку з Житомирщини, яку вважали зниклою безвісти, знайшли в харківському метро

Жінку з Житомирщини, яку вважали зниклою безвісти, знайшли в харківському метро

У Харкові на станції метро «Студентська» правоохоронці встановили 34-річну жінку, яка за наявними базами даних значилася зниклою безвісті у місті Радомишль Житомирської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Також на станції метро «Академіка Барабашова» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 40-річного харків’янина, який розшукувався Харківським районним управлінням поліції № 2.

Повідомлено ініціаторів розшуку.

Агентство Телевидения Новости

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