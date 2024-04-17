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Удари авіабомбами та обстріли з РСЗВ: поліція Харківщини показала наслідки

Удари авіабомбами та обстріли з РСЗВ: поліція Харківщини показала наслідки

Упродовж доби 16-17 квітня під ударами військових рф перебували населені пункти Куп’янського, Богодухівського, Чугуївського, Харківського районів. Внаслідок російських обстрілів поранено двох цивільних громадян.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Вовчанськ. 16 квітня близько 15:00 війська рф обстріляли місто з РСЗВ, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, автомобілі.

Колісниківка. 16 квітня  близько 8:20 російські загарбники завдали чотирьох авіаційних ударів авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок обстрілів пошкоджено вісім житлових будинків, п’ять автомобілів.

Куп’янськ. 16 квітня близько 8:30 росіяни завдали авіаудару плануючим боєприпасом УМПБ-Д-СН Ф30. Пошкоджено житловий будинок, автомобіль.

Золочів. 16 квітня близько 14:15 військові рф завдали авіаудару двома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення «Укрпошти». Поранення отримали двоє цивільних: 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Близько 22:20 окупанти завдали повторного авіаудару. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки.

Веселе. 16 квітня близько 14:30 військові рф вчергове обстріляли населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

Козача Лопань. 16 квітня близько 17:00 внаслідок обстрілу з боку рф  пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, присадибні будівлі.

Борова. 16 квітня о 23:30 війська рф застосували КАБ проти мирних мешканців населеного пункту. Внаслідок атаки росіян пошкоджено будівлі приватного підприємства, будівлю «Дитячої та юнацької творчості», місцевого суду, три прилеглих приватних домоволодіння. 

Агентство Телевидения Новости

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