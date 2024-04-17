У Харкові трамвай протаранив фуру: є постраждалі (відео)

Сьогодні близько 10:30 на перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці трамвай врізався в вантажний автомобіль Scania.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, на місці ДТП медики надали допомогу чотирьом постраждалим.

За даними медиків, травм зазнали жінка та дитина, доставлені до лікарні. В обох водіїв гостра реакція на стрес, госпіталізації не потребували.

Обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.

Фото, відео: Телеграм-канал БАР|Новобаварський|Харків

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