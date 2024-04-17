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Ракетний удар по Чернігову: 11 людей загинули, 22 постраждали, є зниклі безвісти

Ракетний удар по Чернігову: 11 людей загинули, 22 постраждали, є зниклі безвісти

Вранці 17 квітня окупанти завдали трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова, є жертви, на місці працюють рятувальники, медики.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

За інформацією Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок ракетної атаки 11 людей загинули, 22 травмовані. Є інформація про трьох безвісти зниклих.

Під завалами перебувають ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

«Серед загиблих внаслідок російського обстрілу – 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення», – написав Клименко.

Агентство Телевидения Новости

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