Харківщина отримала понад 1000 генераторів з усієї країни

Харківська область отримала допомогу від дев’яти областей України: понад 1000 генераторів різних потужностей передали Херсонська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Сумська області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Допомога продовжує надходити і від інших регіонів України.

«Очільники Хмельницької, Волинської та Київської ОВА особисто були у Харкові та передали на потреби регіону чималу кількість акумульованої допомоги від обласних центрів, районів, громад, небайдужих благодійників, волонтерів та простих українців. А Херсонщина, яка як і ми щодня переживає терор росіян, найпершою відгукнулась й надіслала партію необхідної техніки», – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також найближчими днями очікується гуманітарна допомога у якості генераторів від Житомирської, Луганської, Львівської областей.

Агентство Телевидения Новости