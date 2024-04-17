Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 60

Харківщина отримала понад 1000 генераторів з усієї країни

Харківщина отримала понад 1000 генераторів з усієї країни

Харківська область отримала допомогу від дев’яти областей України: понад 1000 генераторів різних потужностей передали Херсонська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Київська, Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Сумська області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Допомога продовжує надходити і від інших регіонів України.

«Очільники Хмельницької, Волинської та Київської ОВА особисто були у Харкові та передали на потреби регіону чималу кількість акумульованої допомоги від обласних центрів, районів, громад, небайдужих благодійників, волонтерів та простих українців. А Херсонщина, яка як і ми щодня переживає терор росіян, найпершою відгукнулась й надіслала партію необхідної техніки», – розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також найближчими днями очікується гуманітарна допомога у якості генераторів від Житомирської, Луганської, Львівської областей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 