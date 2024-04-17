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Мережеві обмеження електроенергії діють для 250 тис. споживачів на Харківщині

Мережеві обмеження електроенергії діють для 250 тис. споживачів на Харківщині

На Харківщині зафіксовані нові пошкодження електромереж у п’яти населених пунктах. В області знеструмлено близько 21 тисячі точок обліку. Діють мережеві обмеження споживання для близько 250 тисяч споживачів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Протягом доби через технічні причини відключалася повітряна лінія на Харківщині, внаслідок чого знеструмились високовольтні підстанції і повітряні лінії, які живлять побутових споживачів Харкова та області. Протягом двох годин споживачів було заживлено. Вночі знову були короткочасні аварійні відключення високовольтних ліній у Харківській області – триває відновлення електропостачання споживачам.

Енергетики відновили електропостачання 1,6 тисячі домогосподарств, які залишалися без світла через бойові дії.

Агентство Телевидения Новости

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