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У Харкові планують відновити декілька будинків, пошкоджених внаслідок війни

У Харкові планують відновити декілька будинків, пошкоджених внаслідок війни

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 17 квітня, затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Згідно з рішенням, до переліку увійшли десять багатоквартирних будинків за наступними адресами: вул. 23 Серпня, 20 та 22, вул. Планова, 52, пр. Любові Малої, 47, вул. Академіка Богомольця, 3, вул. Сумгаїтська, 2 та 4, вул. Мухачова, 22, пров. Фанінський, 3 та 3-а. Серед них є й об’єкти культурної спадщини.

Внаслідок обстрілів Харкова ці будинки отримали пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо.

Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости

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