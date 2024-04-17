Для ремонту траси Київ – Харків – Довжанський залучили бригади з інших регіонів: роботи завершено на 95%

Роботу з ліквідації ям на трасі М-03 на одному з основних логістичних маршрутів Харківщини, на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці від Гонтова Яра до Харкова, завершено на 95%.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Траса зв’язує Харківську область з іншими регіонами країни та є основним шляхом для доставки гуманітарних та військових вантажів, а також евакуації поранених.

«Вибоїни та ями прибирають пневмо-струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону, який доправляють на місце у спеціальних автомобілях-термосах. На найбільш зруйнованих ділянках залучали ще й асфальтоукладальники», – розповіли в Службі відновлення.

Щоб якнайшвидше привести до ладу аварійне покриття, підрядникам довелося навіть залучати техніку та додаткові бригади з інших регіонів.

«Терміни проведення робіт напряму залежать від фінансування, адже в умовах воєнного стану в Україні всі кошти спрямовано на посилення обороноздатності. Наразі всі роботи підрядники й досі виконують за власні обігові кошти», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости