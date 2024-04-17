У Тернополі бібліотека відмовилася видати книги хлопчику-переселенцю з Харкова

Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відмовилася видавати книги переселенцю Святославу, аргументуючи це тим, що хлопчик у місті нібито «чужий».

Про цю історію у Facebook розповіла мама хлопчика Катерина, повідомляє УНІАН.

За словами жінки, читання є найулюбленішим хобі Святослава. Понад два роки хлопчик ходив у міську бібліотеку біля школи. Перечитав багато, жодних нарікань не мав.

В черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої обласної бібліотеки.

«І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі “не своя”, а які можуть бути книги для не своїх? За 2 обрані книги (старенькі й в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про “можете написати «слава росії», «такі як ви вже багато книг у нас потягли». Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось – дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи. Сказати, що Свят засмутився – це нічого не сказати», – поділилася жінка.

За словами Катерини, при їхній присутності іншим дітям без проблем видали книги. Неприховану дискримінацію мати вирішила обговорити із директоркою бібліотеки та її заступницею.

Годинна розмова про неприпустимість дискримінації зіпсувала сторонам настрій, але книги дитині вирішили все ж видати на загальних засадах.

«Прочитали. Приходимо здавати – вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар – більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою – так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь – або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо», – зазначила жінка.

Мати Святослава зазначила, що така поведінка працівників бібліотеки є нормою, а адекватною виявилася хіба прибиральниця.

Агентство Телевидения Новости