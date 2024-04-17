Додаткові засоби ППО для України шукає Німеччина

Уряд ФРН запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні. Зокрема, з такою ініціативою виступили міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau в середу, 17 квітня, пише Кореспондент.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО та до третіх країн.

Представники відомств не надали подробиць, але зазначили, що Ініціатива Негайні дії щодо протиповітряної оборони має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку в засобах ППО.

«Нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні», – заявили в німецькому уряді.

Агентство Телевидения Новости