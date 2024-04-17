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Курсант з Харкова врятував дитину у Вінниці: мати кинула свого 8-річного сина у річку

У Вінниці врятували 8-річного хлопчика, якого, за словами поліції, мати намагалася втопити в річці.

Дитину витягнув з води курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, повідомляє видання «Життя» із посиланням на поліцію Вінницької області.

Хлопчика госпіталізували, а його 40-річну матір затримали правоохоронці. Слідчі інкримінують їй замах на вбивство.

«15 квітня вдень на набережній у Вінниці курсант почув дитячий крик та, з його слів, побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається втопити.

Хлопець не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег», – розповідають правоохоронці.

На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований.

І з ним, і з його матір’ю вже спілкувалися слідчі. Водночас вони поки що не коментують свідчення підозрюваної.

Агентство Телевидения Новости

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