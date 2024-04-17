У Харкові запрацює Ситуаційний центр: оперативне реагування на надзвичайні ситуації
Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 17 квітня, затвердив Положення про Ситуаційний центр міста Харкова.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Згідно з документом, Ситуаційний центр – це постійний робочий орган міськради.
Він цілодобово забезпечуватиме оперативну взаємодію екстрених служб зі службами міста, а також оповіщуватиме населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру.
Також Ситуаційний центр сприятиме оперативному реагуванню на надзвичайні ситуації у взаємодії з підрозділами Національної поліції, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Центру екстреної медичної допомоги, аварійною газовою службою та ін.
В Ситуаційному центрі функціонуватимуть відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, «Оперативно-координаційний центр».
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру здійснює Департамент надзвичайних ситуацій.