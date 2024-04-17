У Харкові запрацює Ситуаційний центр: оперативне реагування на надзвичайні ситуації

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 17 квітня, затвердив Положення про Ситуаційний центр міста Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Згідно з документом, Ситуаційний центр – це постійний робочий орган міськради.

Він цілодобово забезпечуватиме оперативну взаємодію екстрених служб зі службами міста, а також оповіщуватиме населення про загрози воєнного, техногенного, природного характеру.

Також Ситуаційний центр сприятиме оперативному реагуванню на надзвичайні ситуації у взаємодії з підрозділами Національної поліції, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Центру екстреної медичної допомоги, аварійною газовою службою та ін.

В Ситуаційному центрі функціонуватимуть відділи моніторингу та відеоспостереження, оперативного реагування, «Оперативно-координаційний центр».

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру здійснює Департамент надзвичайних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости