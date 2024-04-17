Рятувальники спростували фейк про евакуацію Харкова

Окупанти знову поширюють фейки щодо так званої евакуації з Харкова.

Про це повідомляє ДСНС України.

Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення «евакуації» з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.

ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.

«Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації», – наголошують у ДСНС.

Агентство Телевидения Новости