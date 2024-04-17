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Рятувальники спростували фейк про евакуацію Харкова
Окупанти знову поширюють фейки щодо так званої евакуації з Харкова.
Про це повідомляє ДСНС України.
Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення «евакуації» з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками.
ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні.
«Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації», – наголошують у ДСНС.