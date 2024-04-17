Нестача ППО: Єнс Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО за запитом президента Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячене нагальним потребам Києва в озброєнні.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, передає «Європейська правда».

«Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю», – сказав Столтенберг.

За його словами, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони «для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України», в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

«Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія», – додав генсек НАТО.

Агентство Телевидения Новости