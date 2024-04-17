Масштабна пожежа на харківському підприємстві: з палаючої будівлі евакуювали людей

17 квітня о 17:44 сталося загоряння у виробничо-складській будівлі одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. З повідомлення стало відомо про велику площу горіння та наявність всередині 6-типоверхової будівлі людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події за підвищеним номером виклику було направлено 9 пожежно-рятувальних підрозділів. До прибуття рятувальників ДСНС адміністрацією підприємства було евакуйовано 10 людей. На час прибуття вогнеборців спостерігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 кв. м. Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися осередків горіння та подати пожежні стволи саме туди.

О 18:37 вогонь вдалось локалізувати. Наразі роботи з пожежогасіння тривають. На місці події працюють 9 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости