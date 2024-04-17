Потрійна ДТП на Мереф’янському шосе у Харкові: є постраждалі

17 квітня близько 19:10 на Мереф’янському шосе в районі селища Жихор не розминулися три автівки: Mercedes Е220, ВАЗ 2105 та ВАЗ 2106.

Про ДТП повідомляють в соцмережах.

Внаслідок ДТП постраждав водій ВАЗ 2106, а також водій та пасажир Mercedes.

За попередньою інформацією, Mercedes, який рухався в напрямку селища Бабаї, спочатку зіткнувся з ВАЗ 2106, після чого обидві автівки відкинуло на ВАЗ 2105.

Обставини зіткнення встановлюють слідчі.

Агентство Телевидения Новости