На Харківщині відновили газопостачання після обстрілів у дев’яти населених пунктах

У Куп’янському районі відновлено газопостачання для майже 15 тис. домоволодінь у дев’яти населених пунктах.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Без газу ці населені пункти залишилися на початку квітня.

«Не зважаючи на постійні обстріли ворогом території громади, куп’янські газовики у максимально-стислі терміни повернули подачу газу у 14,7 тис. будинків селищ та сіл району», – йдеться в повідомленні.

Одночасно чергових ворожих ударів зазнала інфраструктура Харківського району. Росіяни перебили газопровод середнього тиску та залишили без газу майже 400 домівок у одному з селищ Дергачівської громади. Наразі дергачівські газовики Харківської філії «Газмережі» завершили ремонт пошкодженої мережі.

Агентство Телевидения Новости