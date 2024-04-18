На Харківщині прикордонники приземлили два ворожі дрони та знищили комплекс дистанційного мінування

На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» приземлили два FPV-дрони противника, які намагались атакувати передові позиції прикордонного загону.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

Знешкоджують ворожі дрони-камікадзе прикордонники за допомогою антидронових рушниць та засобів радіоелектронної боротьби.

Також на Харківщині прикордонники знищили ворожі позиції. Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці завдали ударів дронами-камікадзе по цілях.

Агентство Телевидения Новости