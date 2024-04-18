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На Харківщині прикордонники приземлили два ворожі дрони та знищили комплекс дистанційного мінування

На Харківщині прикордонники приземлили два ворожі дрони та знищили комплекс дистанційного мінування

На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» приземлили два FPV-дрони противника, які намагались атакувати передові позиції прикордонного загону.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

Знешкоджують ворожі дрони-камікадзе прикордонники за допомогою антидронових рушниць та засобів радіоелектронної боротьби.

Також на Харківщині прикордонники знищили ворожі позиції. Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці завдали ударів дронами-камікадзе по цілях.

Агентство Телевидения Новости

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