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Житомирська область передала Харківщині партію генераторів

Житомирська область передала Харківщині партію генераторів

Критична інфраструктура Харківщини отримує допомогу у вигляді електрогенеруючої техніки різної потужності з різних областей: Житомирська область передала 37 генераторів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Наразі питання забезпечення електрогенераторами є вкрай важливим для Харківщини. Ми продовжуємо комунікувати з усіма областями України в цьому напрямку», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами начальника Житомирської ОВА, до надання допомоги у вигляді 36 генераторів потужністю до 15 кВт і одного генератора на 500 кВт долучилися 27 громад та дві комунальних установи області.

Віталій Бунечко додав, що наразі опрацьовується питання щодо передачі Харківщині когенераційної установки потужністю 1 МВт для забезпечення альтернативним енергопостачанням котелень.

До Харківщини вже надійшло понад 1000 генераторів різної потужності від Херсонської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Сумської областей.


Агентство Телевидения Новости

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