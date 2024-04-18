Житомирська область передала Харківщині партію генераторів
Критична інфраструктура Харківщини отримує допомогу у вигляді електрогенеруючої техніки різної потужності з різних областей: Житомирська область передала 37 генераторів.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
«Наразі питання забезпечення електрогенераторами є вкрай важливим для Харківщини. Ми продовжуємо комунікувати з усіма областями України в цьому напрямку», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами начальника Житомирської ОВА, до надання допомоги у вигляді 36 генераторів потужністю до 15 кВт і одного генератора на 500 кВт долучилися 27 громад та дві комунальних установи області.
Віталій Бунечко додав, що наразі опрацьовується питання щодо передачі Харківщині когенераційної установки потужністю 1 МВт для забезпечення альтернативним енергопостачанням котелень.
До Харківщини вже надійшло понад 1000 генераторів різної потужності від Херсонської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Сумської областей.