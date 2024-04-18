Фільчаков на Міжнародному форумі розповів про боротьбу з оргзлочинністю під час війни на Харківщині

Керівник Харківської обласної прокуратури взяв участь у Міжнародному форумі на тему «Протидія транснаціональній організованій злочинності», що проходить у Римі.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Окрема панель на форумі присвячена війні рф проти України, під час якої з доповіддю виступив Олександр Фільчаков.

«Останнім часом росія активізувала свої терористичні дії щодо Харкова та області, щоденно цілеспрямовано обстрілюючи з усіх видів озброєння енергетичні об’єкти, об’єкти життєзабезпечення, цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Щоденно гинуть люди. Мешканці залишаються без світла та води».

На окремих прикладах керівник облпрокуратури розповів міжнародним колегам, як в умовах триваючої повномасштабної збройної агресії росія за допомогою колаборантів, зрадників утворювала на окупованих територіях Харківщини стійкі ієрархічні злочинні об’єднання у правоохоронній сфері, освіті тощо.

«Ми вдячні за будь-яку допомогу та цінуємо її. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб російський терор прийшов додому до інших народів, а це обов’язково станеться, якщо Україна не переможе. Щодня від російських ракет гине мирне населення. Засобів протиповітряної оборони для захисту майже немає, а в світі є, які здатні захистити Харків та зберегти життя людей. Необхідна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні», – наголосив на міжнародній арені Олександр Фільчаков.

Серед спікерів та учасників заходу: заступник помічника Міністра оборони США з питань боротьби з наркотиками та стабілізаційної політики Джеймс Саєнц, Генеральний прокурор Чилі Анхель Валенсія Васкес, прокурор Консультативної місії Європейського Союзу Крістіана Маккіузі, а також інші правоохоронці й урядовці з США, Італії, Боснії та Герцеговини, Німеччини, Молдови, Бельгії, Бразилії, Нідерландів, Швейцарії.

Агентство Телевидения Новости