Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 56

Евакуація населення з Харкова не планується – Терехов

Евакуація населення з Харкова не планується – Терехов

Попри регулярні ворожі обстріли, ситуація в Харкові залишається стабільною, тому евакуація населення з міста не планується.

Про це сьогодні, 18 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. 

За його словами, країна-агресор активно розповсюджує фейкові новини щодо плану евакуації з міста, щоб змусити людей панікувати.  

«Харків’яни вже не вперше стикаються з дезінформацією. Зараз нам дуже потрібно, щоб засоби масової інформації розвінчували ці фейки. У Харкові немає передумов для евакуації. Росіяни використовують таку тактику, аби розхитати емоційний стан людей», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 