Евакуація населення з Харкова не планується – Терехов

Попри регулярні ворожі обстріли, ситуація в Харкові залишається стабільною, тому евакуація населення з міста не планується.

Про це сьогодні, 18 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, країна-агресор активно розповсюджує фейкові новини щодо плану евакуації з міста, щоб змусити людей панікувати.

«Харків’яни вже не вперше стикаються з дезінформацією. Зараз нам дуже потрібно, щоб засоби масової інформації розвінчували ці фейки. У Харкові немає передумов для евакуації. Росіяни використовують таку тактику, аби розхитати емоційний стан людей», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости