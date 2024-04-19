Двоє людей зазнали травм внаслідок масованих обстрілів Вовчанська: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби з 19 по 19 квітня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Борова.

За добу ударів по Харкову не зафіксовано, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

12:15 відбувся мінометний обстріл Вовчанська. Пошкоджено три цивільні споруди.

12:20 Харківський район, с. Сороківка-2, Внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.

14:00 ворог знов завдав ударів по Вовчанську КАБами. Пошкоджені сім приватних будинків, одна будівля благоустрою, автівка.

15:10 у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та дві господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

17:33 Чугуївський р-н, Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової будівлі кафе.

17:51 Чугуївський р-н, м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи куполу будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Епархії УПЦ.

18:41 Чугуївський р-н м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 32,32 га території, знищили 348 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости