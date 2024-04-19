У Харкові інтервали відключень світла збільшаться до 5 годин

19 квітня близько 9:00 будуть аварійно відключені споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп’янського та Шевченківського районів електричних мереж АТ «Харківобленерго».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Аварійні відключення пов’язані з невідкладними роботами в мережах НЕК «Укренерго», що проводитимуться сьогодні. Тривалість відключення – орієнтовно п’ять годин.

Також повідомляється, що у зв’язку з цим графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області сьогодні будуть подовжені до п’яти годин.

Агентство Телевидения Новости