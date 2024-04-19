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Вісім загиблих, 29 постраждалих: наслідки масованої ракетної атаки на Дніпропетровщину

Вісім загиблих, 29 постраждалих: наслідки масованої ракетної атаки на Дніпропетровщину

19 квітня у Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок. Сталася пожежа, її локалізовано на площі близько 1 тис. кв. м. Вісім людей загинули.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією Дніпропетровської ОДА, під час масованої атаки на область частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще дві – вночі. У Дніпрі крім житлового будинка пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

У Дніпрі загинули двоє людей, 20 травмовані, із них 12 було врятовано.

У Синельниковому сталося часткове руйнування чотирьох приватних житлових будинків, пошкоджено 10 приватних будинків.

Загинуло шестеро людей, у тому числі дві дитини. Ще шестеро людей зазнали травм, із них одна дитина, врятовано двоє людей.

У Кривому Розі постраждало троє людей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місцях працюють психологи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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