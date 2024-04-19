Україна вперше знищила російський бомбардувальник за 300 км від кордону

У ніч на 19 квітня окупанти завдали комбінованого удару по території України ракетами різних типів та ударними БпЛА. В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Військовий літак Ту-22М3, що запускав ракети по Україні, впав на території росії, у Ставропольському краї. В рф авіакатастрофу визнали.

Загалом сьогодні ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань, рф);14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл., рф);12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;14 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;2 крилаті ракети Х-22.

Агентство Телевидения Новости