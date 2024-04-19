В Україні оголосили другий рівень небезпеки через сильний вітер: енергетики готуються усувати наслідки

За даними Гідрометцентру, в суботу, 20 квітня, в західних, південних та центральних областях України очікуються складні погодні умови. Пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с (ІІ рiвень небезпечності, помаранчевий).

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости