Україна отримала 18 модульних мостів для монтажу на місці зруйнованих споруд

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів виробництва США в межах проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)».

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Проєкт RELINC ініційований Україною та Світовим банком. Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Загальна вартість контракту – 23,3 млн доларів. Вся партія – 18 комплектів – вже в Україні.

Постачальник модульних мостових систем ACROW Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів – домкратами та деформаційними швами.

Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів.

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