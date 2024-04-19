Оборудки із землею: на Харківщині у власність держави повернули землю вартістю майже 2 млн грн

Правоохоронці Харківщини забезпечили виконання судового рішення про витребування з незаконного володіння фізичної особи на користь держави земельної ділянки сільськогосподарського призначення вартістю майже 2 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Земля була незаконно відведена у власність відповідача в 2016 році поза межами населених пунктів на території на той момент Печенізької селищної ради Печенізького району Харківської області. Площа земельної ділянки складає понад 7 га.

Судовий розгляд відповідного позову, поданого прокурором у 2019 році, здійснювався судами різних інстанцій упродовж 4 років, остаточне судове рішення про витребування земельної ділянки на користь держави ухвалено Верховним Судом у грудні 2023 року.

При цьому суд касаційної інстанції погодився з доводами прокуратури про те, що незаконне відведення ГУ Держгеокадастру у Харківській області земельної ділянки відповідачу здійснено всупереч вимог земельного законодавства під виглядом використання процедури створення фермерського господарства як спрощеного, пільгового порядку одержання приватним суб’єктом земель державної власності. Отже це відбулось без передбаченої законом обов’язкової процедури – проведення земельних торгів.

Водночас після отримання у власність земельної ділянки у вказаний спосіб відповідач, діючи недобросовісно, фактично фермерську діяльність не здійснював, а передав ділянку в оренду іншому суб’єкту господарювання.

За результатами заходів, вжитих окружною прокуратурою з метою реального виконання означеного судового рішення, у квітні 2024 року року забезпечено проведення державної реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку за державою в особі відповідного уповноваженого органу.

Агентство Телевидения Новости