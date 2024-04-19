Тендерні махінації у Харкові: прокуратура вимагає стягнути з підприємства майже 21 млн грн

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави щодо визнання недійсним рішення тендерного комітету, договору про закупівлю робіт, а також стягнення з ТОВ майже 21 млн гривень у дохід держави.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в 2020 році харківською міською багатопрофільною лікарнею, яка розташована в Індустріальному районі міста, проведено відкриті торги із закупівлі робіт щодо капітального ремонту частини приміщень приймального відділення. Переможцем торгів було визнано ТОВ, з яким у вересні 2020 року укладено відповідний договір, а на рахунок підприємства перераховано майже 21 млн гривень.

При цьому окружною прокуратурою встановлено, що під час участі в торгах підприємство-підрядник, яке стало переможцем, вчинило порушення. Так, ТОВ, з яким укладено договір, та ТОВ – його конкурент вчинили узгоджені дії, у результаті яких спотворено результати торгів, шляхом погодження своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у відкритих торгах. Про це свідчить зокрема те, що інтереси обох учасників процедури представляла одна особа.

Рішення Адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, яким визнано, що учасники торгів вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, набрало законної сили.

Прокурори окружної прокуратури звернулись до суду з відповідним позовом до Господарським судом Харківської області. Наразі відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости