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На Харківщині запроваджують додаткові відключення електроенергії

На Харківщині запроваджують додаткові відключення електроенергії

20 квітня з 00:00 до 8:00 у Харкові та Харківській області будуть застосовані додаткові відключення електроенергії. Причина – аварійний ремонт устаткування в об’єднаній енергосистемі.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

У таблиця з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Поглянути, до якої групи належить та чи інша вулиця, можна в наступній таблиці.

Агентство Телевидения Новости

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