Масовані обстріли Вовчанська: правоохоронці Харківщини показали наслідки

Протягом минулої доби російські військові з різних видів озброєння обстрілювали Вовчанськ. Під час одного з ворожих ударів отримав поранення 52-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, церкву, кафе. У місті спалахнули пожежі. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту авіаційні керовані боєприпаси, міномети, артилерію тощо.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости