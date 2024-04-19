На Харківщині фермерам будуть платити гроші за розмінування
Фермери Харківщини можуть отримати компенсацію за розмінування.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Кабінет Міністрів України затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості послуг державних та приватних операторів протимінної діяльності. Йдеться як і про власні земельні ділянки с/г призначення, так і орендовані.
«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн гектарів земель, з них понад 570 тис. гектарів — саме ділянки с\г призначення», – зазначив Синєгубов.
Запроваджене рішення має дати поштовх до розвитку галузі: збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування.
Цього року на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 млрд грн.
Вартість послуги визначається на відкритих торгах в системі Prozorro.