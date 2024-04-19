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На Харківщині фермерам будуть платити гроші за розмінування

На Харківщині фермерам будуть платити гроші за розмінування

Фермери Харківщини можуть отримати компенсацію за розмінування.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Кабінет Міністрів України затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості послуг державних та приватних операторів протимінної діяльності. Йдеться як і про власні земельні ділянки с/г призначення, так і орендовані.

«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн гектарів земель, з них понад 570 тис. гектарів — саме ділянки с\г призначення», – зазначив Синєгубов.

Запроваджене рішення має дати поштовх до розвитку галузі: збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування.

Цього року на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 млрд грн.

Вартість послуги визначається на відкритих торгах в системі Prozorro.

Агентство Телевидения Новости

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