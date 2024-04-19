На Харківщині фермерам будуть платити гроші за розмінування

Фермери Харківщини можуть отримати компенсацію за розмінування.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Кабінет Міністрів України затвердив для аграріїв 80% відшкодування вартості послуг державних та приватних операторів протимінної діяльності. Йдеться як і про власні земельні ділянки с/г призначення, так і орендовані.

«Вкрай важлива ініціатива для наших агровиробників, адже Харківська область залишається найзабрудненішою вибухонебезпечними предметами. Фактично або потенційно заміновано понад 1,2 млн гектарів земель, з них понад 570 тис. гектарів — саме ділянки с\г призначення», – зазначив Синєгубов.

Запроваджене рішення має дати поштовх до розвитку галузі: збільшити кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування.

Цього року на відповідну програму компенсації витрат у держбюджеті вже закладено 3 млрд грн.

Вартість послуги визначається на відкритих торгах в системі Prozorro.

Агентство Телевидения Новости