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Пункти харчування у Новобаварському районі Харкова працюють навіть у блекаут

Пункти харчування у Новобаварському районі Харкова працюють навіть у блекаут

У Холодногірському районі щодня близько 2 тис. мешканців відвідують пункти харчування на базі навчальних закладів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Вони облаштовані у Харківських ліцеях №87, 152 і початковій школі №171. Також працівники районного терцентру адресно доставляють обіди містянам.

Пункти видачі гарячого харчування працюють з понеділка по суботу, з 11:00 до 14:00.

Страви видаються у власний посуд. Приміщення забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок блекауту.

Агентство Телевидения Новости

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