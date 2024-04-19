Формений одяг, будматеріали та автомобілі: чергова допомога харківським рятувальникам

Сьогодні, 19 квітня, начальник ХОВА Олег Синєгубов передав харківським рятувальникам чергову партію матеріальних цінностей для належного забезпечення роботи пожежно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вони були придбані в рамках Регіональної цільової програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки.

Це формений одяг для рятувальників та будівельні матеріали для відновлення пошкоджених ворожими обстрілами пожежних частин.

Крім того, очільник області вручив ключі від 3-х автомобілів, переданих в якості гуманітарної допомоги від наших німецьких партнерів.

Одна з них поповнить автопарк Головного управління ДСНС України у Харківській області, решта – буде служити в підрозділах місцевої пожежної охорони Лозівської громади.

Під час спілкування з особовим складом Харківського гарнізону ДСНС Олег Синєгубов висловив слова вдячності вогнеборцям за їхню роботу і нагородив кращих з них за зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм Почесними грамотами ХОВА.

Агентство Телевидения Новости