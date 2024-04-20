У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару

Вночі 20 квітня рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблого чоловіка. Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло три людини, 24 постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

Підрозділами ДСНС врятовано 12 людей. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС. На місці працювали 101 рятувальник та 20 одиниць техніки ДСНС.

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло 8 осіб, з них двоє дітей, 34 людини постраждало. Серед постраждалих одна дитина.

Нагадаємо, зранку 19 квітня військові рф здійснили масований ракетний обстріл Дніпропетровщини. За інформацією Дніпропетровської ОДА, під час масованої атаки на область частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. Ще дві – вночі.

Агентство Телевидения Новости