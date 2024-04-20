На Харківщині знешкодили авіабомбу, яка не розірвалася під час обстрілу Золочева

17 квітня окупанти скинули керовані авіабомби на селище Золочів на Харківщині. Одна з них вибухнула в центрі населеного пункту, спричинивши пожежу. Тоді двоє цивільних людей отримали травми.

Друга бомба влучила в адміністративну будівлю, повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пробивши дах, боєприпас впав у приміщення на другому поверсі і не спрацював. Наступного дня на місце прибули сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони ідентифікували цю бомбу як КАБ-250. Тобто керована авіабомба вагою 250 кг. В радіусі 200 м було евакуйовано всіх людей.

Для вилучення авіабомби піротехнікам довелось застосувати спецтехніку. Боєприпас вивезли подалі від населеного пункту на спеціальний підривний майданчик та знищили.

Агентство Телевидения Новости