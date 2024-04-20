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На Харківщині знешкодили авіабомбу, яка не розірвалася під час обстрілу Золочева

На Харківщині знешкодили авіабомбу, яка не розірвалася під час обстрілу Золочева

17 квітня окупанти скинули керовані авіабомби на селище Золочів на Харківщині. Одна з них вибухнула в центрі населеного пункту, спричинивши пожежу. Тоді двоє цивільних людей отримали травми.

Друга бомба влучила в адміністративну будівлю, повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пробивши дах, боєприпас впав у приміщення на другому поверсі і не спрацював. Наступного дня на місце прибули сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони ідентифікували цю бомбу як КАБ-250. Тобто керована авіабомба вагою 250 кг. В радіусі 200 м було евакуйовано всіх людей.

Для вилучення авіабомби піротехнікам довелось застосувати спецтехніку. Боєприпас вивезли подалі від населеного пункту на спеціальний підривний майданчик та знищили.

Агентство Телевидения Новости

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