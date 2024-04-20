Указ про обмеження роботи онлайн-казино підписано: передбачені зміни для реклами та заборона для військових

Президент України Володимир Зеленський указом № 234/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії впливу азартних ігор в інтернеті. Цей указ накладає обмеження на роботу онлайн-казино.

Про це повідомляє видання Бабель.

Президент доручив уряду протягом місяця:

визначити обмеження для реклами всіх форм азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних сил та інших військових формувань;заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної грі в інтернеті на добу для одного акаунта, ввести обовʼязкові перерви у грі та визначити максимальний час гри на тиждень;встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше ніж один раз на місяць;впровадити Державну систему онлайн-моніторингу;провести розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Рішення РНБО також вводить обмеження для військових на час воєнного стану. Головнокомандувач і керівництво військових формувань мають заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та онлайн-казино. Служба безпеки України має перевірити організаторів азартних ігор.

Міністерство охорони здоровʼя має в тримісячний строк ухвалити клінічний протокол лікування вираженої ігрової залежності та провести відповідне навчання медпрацівників.

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