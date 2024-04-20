Кількість загиблих у Вовчанську на Харківщині зросла до двох

Вранці 20 квітня квітня російські військові здійснили обстріли міста Вовчанськ Харківської області. В результаті двоє людей загинули, двоє зазнали травм.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Зазнали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік.

За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинув двоє чоловіків 50 та 84 років.

За попередніми даними, ворог бив по місту авійаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости