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Одна з поранених під час обстрілу Вовчанська на Харківщині – в стані середньої важкості

Одна з поранених під час обстрілу Вовчанська на Харківщині – в стані середньої важкості

20 квітня близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ: двоє жінок зазнали поранень, загинув чоловік. Ворог поцілив в житлову багатоповерхівку, частина будинку повністю зруйнована.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Одну з мешканок врятували сусіди. Жінці 61 рік, вона отримала уламкова поранення та забій суглоба. Спустити її з дев’ятого на сьомий змогли люди, які також були всередині. А далі сходами постраждалу несли на руках поліцейські та цивільні. Зараз вона в лікарні, її стан середньої важкості», – розповів Болвінов.

Ще одне влучання прийшлося на приватний сектор. Там загинув 50-річний чоловік, під час атаки він порався на городі.

За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ. Слідчо-оперативні групи працюють на місцях.

Агентство Телевидения Новости

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