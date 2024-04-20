У Харкові відновили стінопис на честь Яни Червоної

19 квітня у Харкові відновили стінопис на честь героїні України Яни Червоної, який спаплюжили невідомі.

Про це повідомили в ГО «Харківське жіноче об`єднання «Сфера».

Як розповіли активісти, 8 березня на замовлення ГО «ХЖО Сфера» художниця Ірина Водолаз створила стінопис під час акції вшанування памʼяті героїнь України. Метою було привернути увагу до ініціативи перейменування вул. Новгородської на честь Яни Червоної.

Згодом стінопис спаплюжили, обливши червоною фарбою та закидавши яйцями. Ще через якийсь час його зафарбували фарбою.

Посприяти перейменуванню можна, надіславши особисте звернення на ім’я міського голови та міської топонімічної комісії. Аби облегшити цю процедуру, волонтери створили спеціального бота Перейменування вулиці на честь Яни Червоної @yana_street_bot.

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