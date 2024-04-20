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Двоє загиблих та двоє поранених: наслідки обстрілу Вовчанська

Двоє загиблих та двоє поранених: наслідки обстрілу Вовчанська

Сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили в приватний будинок у Вовчанську — від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також внаслідок влучання по іншому приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний.

«Під прицілом російських військ була і звичайна 9-поверхівка. Зруйновано третій підʼїзд будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох людей деблокували з квартири», – підкреслив Синєгубов.

Постраждала 61-річна жінка, її госпіталізували, стан — середній. Також травм зазнав 44-річний чоловік.

Противник використовував боєприпаси УМПБ Д-30.

Агентство Телевидения Новости

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