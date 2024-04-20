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Cитуація з електропостачанням у Харкові залишається складною – Терехов

Cитуація з електропостачанням у Харкові залишається складною – Терехов

Фахівці активно працюють над тим, аби зменшити тривалість відключення електроенергії для харків’ян.

Про це сьогодні, 20 квітня, в ефірі національного телемарафону розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

За його словами, ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною.

«Графіки були переглянуті в бік збільшення тривалості відключень світла, бо не вистачає напруги. Крім того, є певні складнощі з обладнанням. Але, як запевняють енергетики, вони поступово налагоджують цей процес, і попередні графіки будуть повернуті», – зазначив мер.

Попри проблеми з електропостачанням, повідомив Ігор Терехов, у Харкові повноцінно працює міський електротранспорт. Так, напередодні на маршрути вийшли всі трамваї та тролейбуси. Крім того, працює метрополітен (інтервал руху поїздів – 20 хвилин).

Агентство Телевидения Новости

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